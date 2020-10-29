حرس الحدود ينقذ بحاراً سريلانكياً على متن سفينة في مياه البحر الأحمر

أوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر القريني، أن مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة (JMRCC) تلقى بلاغاً عن حاجة بحار – سريلانكي الجنسية – في العقد الخامس من عمره – إلى إخلاء طبي عاجل.

وجرى تحديد موقع السفينة و جرى إخلاء المريض اليوم، وجرى نقله إلى أحد المستشفيات بجازان، مع اتخاذ جميع التدابير والاحترازات الطبية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (19-COVID)، وحالته الصحية مستقرة.