“آركو”: استهداف المملكة بصواريخ بالستية انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني والمواثيق

دانت الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر “آركو” بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات بدون طيار (مفخخة) باتجاه المملكة.

وأكدت الأمانة في بيان اليوم، أن الاعتداءات على المدنيين يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وكل المواثيق والعهود والأعراف الدولية.