شاهد التفاصيل: 133 وظيفة للجنسين في شركات الرياض

أعلنت غرفة الرياض عن طرح 133 وظيفة شاغرة للرجال والنساء خلال الاسبوع الحالي لحملة مختلف المؤهلات الكفاءة، الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف المتاحة بالمسميات والشروط التالية:

الوظائف المتاحة – للرجال:

شركة الراجحي للتطوير المحدودة – للرجال( مدير الإدارة المالية والإدارية-مدير الإدارة الهندسية-مدير إدارة المرافق-مدير إدارة العقار).

شركة المأكولات السريعة البيك – للرجال : عضو فريق

شركة مجموعة البركات المحدودة – للرجال:(ممثل مبيعات-أخصائي موارد بشرية).

شركة الكربونات السعودية – للرجال: (فني ميكانيكا صناعية-فني كهرباء صناعية-محصل ديون-مسؤول مستودع).

الوظائف المتاحة – للنساء :

شركة العليان للخدمات الغذائية – للنساء: موظفة طاقم خدمة.

شركة مجموعة كابلات الرياض – للنساء: مهندس تقني-مهندس كيميائي-مهندس تخطيط-مخطط صناعي- مخطط صيانة -محاسب – مبرمج حاسب-مدخل بيانات-منسقة شحن-تنفيذي مبيعات وتسعير).

شركة مجموعة البركات المحدودة – للنساء: مندوبة مبيعات وتسويق.

شركة مهمه لدعم و تطوير الاعمال – للنساء: مطورة مواقع ومتاجر إلكترونية-أخصائية تسويق هاتفي-مسؤولة وسائل تواصل اجتماعية-صانعة محتوى.

وسيتم التقديم لهذه الوظائف من خلال الرابط التالي:

http://www.riyadhchamber.com/job_opp.php