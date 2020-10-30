أمريكا: قفزة قياسية في إصابات كورونا

أظهر إحصاء لرويترز أن الولايات المتحدة تجاوزت رقمها القياسي لعدد الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا يوم الخميس حيث سجلت أكثر من 91000 حالة جديدة.

ويأتي هذا الارتفاع المفاجئ في عدد الحالات قبل أقل من أسبوع على الانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم الثلاثاء.

وسُجل الرقم القياسي السابق والذي بلغ 84169 حالة جديدة في 23 أكتوبر.

والهند صاحبة أعلى عدد للإصابات الجديدة بفيروس كورونا في يوم واحد والبالغ 97894 في 17 من سبتمبر.

وعلاوة على ارتفاع الإصابات الجديدة، ترتفع أيضا الوفيات وعدد المصابين بالمستشفيات.

وتجاوز عدد الوفيات 1000 حالة أمس الخميس، وذلك للمرة الثالثة في أكتوبر تشرين الأول.

وأرتفع العدد الإجمالي للوفيات بسبب الفيروس في الولايات المتحدة إلى أكثر من 229 ألفاً، وهو الأعلى في العالم.

وقفز عدد المصابين بكوفيد19 الموجودين في المستشفيات أكثر من 50% في أكتوبر إلى 46 ألفاً، وهو الأعلى منذ منتصف أغسطس.