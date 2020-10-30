لأول مرة منذ 2010: بنوك مركزية حول العالم تبيع الذهب

ذكرت وكالة “بلومبرغ”، في تقرير لها، أن بنوك مركزية في العالم باتت بائعا للذهب في الربع الثالث من العام الجاري، وذلك للمرة الأولى في نحو عقد (منذ 2010).

وعن سبب قيام البنوك ببيع الذهب، أشارت “بلومبرغ” إلى أن بعض الدول استغلت أسعار معدن النفيس القياسية العالية لتخفيف وطأة جائحة فيروس كورونا.

وأظهرت بيانات من الأسواق أن صافي المبيعات بلغ في الربع الثالث من 2020 نحو 21.1 طنا من المعدن الأصفر، وللمقارنة فقد قامت البنوك المركزية في العالم بشراء 141.9 طنا من الذهب في نفس الفترة قبل عام.

ووفقا لتقرير صدر عن مجلس الذهب العالمي فإن أوزبكستان وتركيا قادتا موجة البيع الراهنة، كذلك أعلن البنك المركزي الروسي عن بيعه الذهب في الربع الثالث وذلك للمرة الأولى في 13 عاما.

ودفعت أزمة كورونا أسعار الذهب للارتفاع في 2020، فيما ساعدت موجة الشراء من قبل البنوك المركزية في الأعوام السابقة الذهب على الصعود.

وتتوقع المجموعة المالية “سيتي غروب” انتعاش طلب البنوك المركزية على الذهب في 2021 بعد تباطؤ هذا العام من عمليات شراء شبه قياسية في 2018 و2019.