مورينيو بعد الهزيمة الأوروبية: كنت أتمنى إجراء 11 تبديلاً!

قال جوزيه مورينيو إن الأداء المخيب للاعبين الاحتياطيين خلال الهزيمة 0-1 أمام أنتويرب في الدوري الأوروبي لكرة القدم أمس الخميس، “سيسهل” عليه اختيار تشكيلته بعد ذلك.

وأدخل مورينيو 9 تغييرات على التشكيلة التي فاز 1-0 على بيرنلي في الدوري يوم الإثنين، لكن توتنهام تأخر بهدف في الدقيقة 30 بعد خطأ من المدافع بن ديفيز.

وخرج ديلي آلي وستيفن برغفاين وجيوفاني لو سيلسو وكارلوس فينيسيوس في الاستراحة لكن توتنهام لم يستطع إدراك التعادل ليخسر للمرة الأولى منذ سقوطه 0-1 أمام إيفرتون في افتتاح الدوري الإنجليزي في سبتمبر.

وأبلغ مورينيو الصحافيين: كنت أود تغيير 11 لاعباً خلال الاستراحة، لم أغير الخمسة تغييرات لأنني كنت قلقاً من 45 دقيقة طويلة في الشوط الثاني.

وأضاف: كنت أود الاعتقاد أن الاحتياطيين يستحقون فرصة، نملك تشكيلة كبيرة وبها العديد من اللاعبين الرائعين.

وتابع: مسؤوليتي هي منحهم الفرصة لكنها فرصة يجب عليهم استغلالها وطلب المزيد، تأكدت الليلة من أن اختياراتي في المستقبل ستكون سهلة.