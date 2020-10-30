احتجاج بريطاني عنيف على تفتيش المسافرات القسري والمهين في مطار الدوحة

قدمت الحكومة البريطانية اليوم الجمعة احتجاجا عنيف على الاجراءات القطرية المهينة لمواطناتها في مطار الدوحة.

وتعتبرالحادثة الثالثة من نوعها في مطار الدوحة.

وكانت الحكومة القطرية قد أبدت “أسفها” للحوادث التي وقعت في مطار الدوحة الدولي، في الثاني من أكتوبر الجاري، حين أجبر الأمن القطري مسافرات من استراليا وغيرها على الخضوع لفحص نسائي بعد العثور على رضيعة حديثة الولادة في سلّة للمهملات في المطار.

وقالت الحكومة في بيان إنّ دولة قطر إذ تؤكّد على أنّ الإجراءات التي تم اتخاذها على وجه السرعة -مع بعض المسافرين المتواجدين وقت كشف تلك الجريمة المروّعة بحد قولها.