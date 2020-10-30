إصابة رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بفيروس كورونا

أعلن رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، الملغاشي أحمد أحمد، الجمعة، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر”: “هذا الصباح، جاءت نتيجة فحصي لكوفيد-19 إيجابية.. لدي عوارض خفيفة، لكنني بخير.. تم إبلاغ جميع الأشخاص من حولنا”.

وأضاف: “في الوقت الحالي أنا في الحجر الصحي لمدة 14 يومًا على الأقل.. انتبهوا لأنفسكم وأحبائكم”.

وأعلن “كاف”، الخميس، عن تأجيل جديد لمباراة الزمالك المصري مع الرجاء المغربي، في إياب نصف نهائي مسابقة دوري الأبطال، بالاضافة إلى المباراة النهائية إلى أجل غير محدد.

وكان كاف قرر الأسبوع الماضي، تأجيل المباراة إلى الأول من نوفمبر المقبل (السبت)، بسبب ارتفاع أعداد اللاعبين المصابين بكورونا لدى الرجاء إلى 14 لاعبًا.

وفي الوقت نفسه، أعلن “أحمد”، الأربعاء، وهو شخصية مثيرة للجدل لاتهامه بالفساد والتحرش، أنه سيسعى إلى ولاية ثانية على رأس الاتحاد الإفريقي، رغم الانتقادات حيال إدارته المالية.

ومن المرتقب أن يعقد الاتحاد الإفريقي جمعيته العمومية المنتخبة في 12 مارس 2021، المكلفة تعيين رئيس لها.