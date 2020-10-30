الفتح يتغلب على مضيفه العين برباعية ويتصدر مؤقتًا

تغلب فريق الفتح على مضيفه العين بنتيجة 4-2 اليوم في الجولة الثالثة “جولة رئاسة العشرين” لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم وذلك على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة.

وتقدم الضيوف مبكراً عن طريق نواف بوشل عند الدقيقة الثالثة، وعادل للعين جيترسون عند الدقيقة 32 لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1 – 1.

وفي الشوط الثاني تمكن لاعب العين محمد فؤاد من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 63، ليعادل الضيوف عند الدقيقة 81 عن طريق اللاعب مراد باتنا، وفي الدقيقة 90 سجل غوستاف هدف التقدم للفتح، قبل أن يضيف زميله مراد باتنا الهدف الرابع في الدقيقة 95، ليمنح فريقه الفوز الثاني في المسابقة من 3 جولات ويصبح رصيده 7 نقاط في المركز الأول مؤقتًا, فيما بقي العين على رصيده السابق صفر من النقاط في المركز الأخير.