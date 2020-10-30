الدوري_السعودي: #الاتحاد لفك عقدة #الأهلي في الـ”ديربي”

سيحاول الأهلي الحفاظ على بدايته المثالية في دوري المحترفين السعودي لكرة القدم واستمرار تفوقه على غريمه الاتحاد عندما يتقابلان غداً السبت.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في الدوري بست نقاط من مباراتين متأخراً بفارق الأهداف عن الاتفاق.

ويملك الاتحاد نقطة واحدة من جولتين بفضل هدف البرازيلي برونو هنريكي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع في التعادل 2-2 مع الفتح.

وبجانب التراجع المخيف الذي يعاني منه الاتحاد فهناك سجل سلبي سيسعى الفريق لتجاوزه حيث لم يفز على الأهلي في الدوري منذ انتصاره 1-0 في مارس (آذار) 2012.

ومنذ ذلك الحين تواجه الفريقان 22 مرة اكتفى فيهم الاتحاد بالفوز مرتين أحدهما في دوري أبطال آسيا في أكتوبر (كانون الأول) 2012 والثانية في كأس المحترفين في ديسمبر (كانون الثاني) 2016.

وانتصر الأهلي 14 مرة من بينهم مرتان في الدوري في الموسم الماضي وكانتا بالنتيجة ذاتها 2-1.

ودعم الاتحاد صفوفه بالمدافع المصري أحمد حجازي قادماً من وست بروميتش ألبيون الإنجليزي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وقال حجازي: “كل المباريات مهمة لكن القمة تحظى باهتمام جماهيري كبير وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الاتحاديين وأساهم مع زملائي في إعادة الفريق لوضعه الطبيعي”.

لكن مشاركة المدافع المصري الدولي في القمة أمام الأهلي بيد المدرب فابيو كاريلي.

ونجا الاتحاد من الهبوط في الموسم الماضي بصعوبة بعد انتصاره في الجولة الختامية.

وفاز الأهلي 1-0 على كل من الباطن والوحدة وهو الفريق الوحيد في الدوري الذي حافظ على شباكه نظيفة حتى الآن.

ويسعى الهلال حامل اللقب لتجاوز فقدانه نقطتين في الجولة الماضية بالتعادل 1-1 مع أبها عندما يستضيف ضمك غداً السبت.

ويعلم البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر أنه لا بديل عن الفوز على الشباب يوم الأحد، بعد الخسارة في أول جولتين أمام الفتح والتعاون.

ويملك الشباب أربع نقاط من الفوز على أبها والتعادل مع الرائد.

ويلعب أبها ضد الاتفاق غداً السبت، فيما يلعب العين ضد الفتح والوحدة ضد الفيصلي اليوم الجمعة.

وكانت الجولة الثالثة افتتحت أمس الخميس، بفوز الباطن على الرائد والقادسية على التعاون.