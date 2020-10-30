رسميًا.. كاف يعلن موعد مباراتي دوري أبطال أفريقيا وملعب النهائي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” موعد مباراتي إياب نصف نهائي دوري الأبطال، والنهائي ليكون 4 و27 من نوفمبر القادم على الترتيب.

وأجل الاتحاد الإفريقي أمس الخميس نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمباراة النهائية قبل أن يحدد اليوم موعد المباراتين بالاتفاق مع كافة الأطراف.

ويلعب الزمالك إياب نصف نهائي دوري الأبطال أمام الرجاء، على ستاد القاهرة بعدما فاز في لقاء الذهاب بنتيجة 1-0 في الدار البيضاء.

وجاء بيان كاف كما يلي:

تعلن لجنة CAF المنظمة لمسابقات الأندية وتراخيص الأندية أنه تم إعادة جدولة المباريات المتبقية من توتال CAF دوري الأبطال لهذا الموسم على النحو التالي:

• مباراة نصف النهائي: الزمالك – الرجاء يوم 4 نوفمبر 2020 الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش على ستاد القاهرة الدولي ، مصر

• المباراة النهائية: الفائز من الزمالك والرجاء – الأهلي يوم 27 نوفمبر 2020 الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش على ستاد برج العرب بالإسكندرية ، مصر

تم التأجيل بناءً على طلب السلطات في الاتحاد العضو المضيف، ووفقًا للبروتوكول الدولي الخاص بـ COVID 19.