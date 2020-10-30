مصادر حقوقية: 13 مصابا بكورونا بسجن طهران حرموا من الرعاية الطبية

أكدت مصادر حقوقية، أن 13 مصابا بكورونا بسجن طهران حرموا من الرعاية الطبية، وفقا لقناة العربية.

استدعت وزارة الخارجية البريطانية السفير الإيراني الخميس للتنديد بالمصير “غير المقبول” للإيرانية البريطانية نازنين زاغري راتكليف التي تواجه احتمال العودة إلى السجن في ختام محاكمة جديدة الاثنين، كما أعلن وزير الخارجية البريطاني.

وحكم على زاغري راتكليف التي كانت تعمل في مؤسسة طومسون رويترز، بالسجن 5 سنوات بعدما أدينت بـ”محاولة قلب النظام” في الجمهورية الإسلامية وهو ما تنفيه. وكانت اعتقلت مع ابنتها في أبريل 2016 في إيران حين قدمت لزيارة عائلتها.

وهي حاليًا قيد الإقامة الجبرية لكن استدعاؤها لمحاكمة جديدة الاثنين بحسب ما أعلن زوجها ريتشارد راتكليف.

وفي تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب “أوضحنا على مستوى السفراء، هنا وفي طهران، واستدعينا السفير الإيراني، بأن هذا الأمر غير مبرر أبدًا وغير مقبول على الإطلاق”.