الموارد البشرية بالرياض تضبط 48 مخالفة لنظام العمل والإقامة

أسفرت الجولات التفتيشية التي نفذها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الخمسة أيام الماضية, عن ضبط 48 مخالفة لنظام العمل والإقامة, وتوجيه 43 إنذاراً للمنشآت المخالفة.

وكانت الجولات التفتيشية شملت العاصمة الرياض, واستهدفت مجموعة من الفنادق للتأكد من التزام أصحابها بقرارات توطين قطاع الإيواء السياحي.

كما شملت الجولات محافظات الخرج ووادي الدواسر والسليل والأفلاج وحوطة بني تميم واستهدفت المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها لمتابعة قرارات التوطين وضوابط الوزارة في تنظيم سوق العمل.

وأكد فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة استمرار هذه الجولات المكثفة على جميع الأنشطة المستهدفة بالتوطين وفق جدولة مهام التفتيش الشهرية والبلاغات الواردة من المواطنين على تطبيق “معًا للرصد” أو بالاتصال على هاتف 19911، مشيراً إلى

أن عملية إدارة التفتيش في الإسناد للزيارات وضبط المخالفات وقبول الاعتراضات تتم إلكترونياً مما يسهل التوثيق ومتابعة عمليات التفتيش لجميع الأطراف.