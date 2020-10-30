“الصراصير” تغلق منشأتين غذائيتين في مكة

‏⁧‫أغلقت وكالة البلديات‬⁩ ممثلة بلدية الغزة الفرعية منشأتين غذائيتين لوجود عدد من المخالفات المختلفة.‬⁩

وتمثلت المخالفات وجود صراصير وشهادات صحية منتهية وتدني في مستوى النظافة داخل المنشأتين، وتم إتلاف 42 كغم تمور فاسدة لسوء الحفظ ‏و 188 عبوة مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية.

ويأتي هذه الجولات من ضمن حملات ⁧‫الأمانة‬⁩ الميدانية الرقابية المتكررة على المواقع الغير ملتزمة بالشروط الصحيةوالأنظمة.

وعززت الإدارات الإشرافية والبلديات الفرعية جهودها الرقابية على المحال التجارية والخدمية و المطاعم والمطابخ للتأكدمن مصادر الأطعمة والبضائع المعروضة والمستخدمة، وضبط المنتجات و الأغذية المجهولة المصدر ومصادرتها فوراً، وتطبيق لائحة الجزاءات البلدية على المخالفين .