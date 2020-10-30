“الصراصير” تغلق منشأتين غذائيتين في مكة

أغلقت وكالة البلديات ممثلة بلدية الغزة الفرعية منشأتين غذائيتين لوجود عدد من المخالفات المختلفة.
وتمثلت المخالفات وجود صراصير وشهادات صحية منتهية وتدني في مستوى النظافة داخل المنشأتين، وتم إتلاف 42 كغم تمور فاسدة لسوء الحفظ و 188 عبوة مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية.
ويأتي هذه الجولات من ضمن حملات الأمانة الميدانية الرقابية المتكررة على المواقع الغير ملتزمة بالشروط الصحيةوالأنظمة.
وعززت الإدارات الإشرافية والبلديات الفرعية جهودها الرقابية على المحال التجارية والخدمية و المطاعم والمطابخ للتأكدمن مصادر الأطعمة والبضائع المعروضة والمستخدمة، وضبط المنتجات و الأغذية المجهولة المصدر ومصادرتها فوراً، وتطبيق لائحة الجزاءات البلدية على المخالفين .