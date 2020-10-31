“مسام” يعلن تفجير 19 ألف لغم وقذيفة في اليمن

أعلن مشروع “مسام” السعودي لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، تنفيذ عمليتين لإتلاف وتفجير 19 ألفاً و539 لغماً وقذيفة غير منفجرة زرعها الحوثيون في كل من مأرب والساحل الغربي.

وذكر مشروع مسام، في بيان صحافي، اليوم السبت، أنّ مدير عام المشروع، أسامة القصيبي، أوضح أن عملية الإتلاف في محافظة مأرب، شملت 18 ألفاً و794 قذيفة غير منفجرة وذخائر متنوعة و50 لغماً مضاداً للدروع.

ويعمل المشروع على إتلاف الألغام والمتفجرات المنتزعة بشتى أنواعها أول بأول كمنهج ثابت دأب عليه المشروع لضمان عدم استخدامها مجدداً من أي طرف كان.