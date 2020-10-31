الأمير مشعل بن ماجد يتوّج الفائزين بجائزة جدة للإبداع بعد غد الاثنين

يتوّج صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة ، بعد غد الاثنين الفائزين والفائزات بجائزة جدة للإبداع في نسختها الثالثة بحضور عدد من أصحاب المعالي والمسؤولين.

هذا وحظيت جائزة جدة للإبداع ضمن ملتقى مكة الثقافي ” كيف نكون قدوة ” ، منذ انطلاقها عام ١٤٣٩هـ بدعم سمو الأمير مشعل بن ماجد ، حيث شُكّلت لجانها تحت إشراف محافظة جدة من الكفاءات الوطنية وذوي الخبرة العلمية والمعرفة فيما راعت التجديد بالتماشي مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ في دعم الفكر والابداع البشري.

واستقبل موقع الجائزة www.jeddahawards.org ما مجموعه ١٠٩٤ مبادرة بمجالاتها الستة بهذه النسخه من بينها ٧٧٤ مبادرة لإبداع الأفراد، و ٦٨ مبادرة للإبداع في اللغة العربية “لغة القرآن “, و ١٠٦ مبادرات لإبداع رواد الأعمال، و ٧٨ مبادرة للإبداع الحكومي، و ١٣ مبادرة للإبداع الأمني، و ٥٦ مبادرة للإبداع المجتمعي ، وصولًا لـ ١٨ مبادرة تنتظر اعلان الفوز في الحفل الذي يقام وسط تطبيق الاجراءات الاحترازية.

وتهدف الجائزة إلى تحفيز المبدعين وتبني مبادراتهم ونشر ثقافة المبادرات بين أطياف المجتمع، إلى جانب تحقيق التكامل التنموي بالمحافظة واستثمار المقومات الثقافية والطاقات الإبداعية، ورفع كفاءة منظومة العمل الثقافي والمعرفي والاسهام في الحراك الثقافي والتنموي في محافظة جدة وذلك عبر إتاحة الفرصة للمبدعين للمشاركة في تنمية محافظتهم.