بحضور أمير تبوك.. افتتاح جامعة الملك سلمان بمصر على مساحة 300 فدان لخدمة 20 ألف طالب

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم (السبت) جامعة الملك سلمان الدولية، والمقامة بمدينة شرم الشيخ، بحضور وفد سعودي ترأسه أمير منطقة تبوك، نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله -.

ووصل إلى مطار شرم الشيخ الدولي اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك ليرأس وفد المملكة في الافتتاح الرسمي لجامعة الملك سلمان الدولية.

وكان في استقباله وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية أسامة بن أحمد نقلي وعدد من المسؤولين المصريين.

وضم الوفد المرافق لسموه كلا من: معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد ومعالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبد العزيز قطان ومعالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ونائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية الدكتور خالد بن سليمان الخضيري.

وتأتي جامعة الملك سلمان كأول جامعة متكاملة تقام في جنوب سيناء يجري تنفيذها في مدخل طور سيناء.

وتستوعب الجامعة نحو 20 ألفا و500 طالب، وتبلغ مساحتها نحو 300 فدان موزعة على مدن الطور، وشرم الشيخ، ورأس سدر.

تضم الجامعة مستشفى جامعيًا مجهزًا بفرع مدينة الطور، ومن المقرر أن توفر أثناء مراحل تنفيذها أكثر من 20 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتم الانتهاء حاليًا من تنفيذ نحو 60% من المباني والهياكل الخرسانية.

وتشمل الجامعة الكليات الآتية: الألسن واللغات – السياحة والفنادق – العمارة – الإنتاج الإعلامي – الفنون والتصميم في شرم الشيخ، والزراعات الخاصة – العلوم المالية والإدارية – العلوم المجتمعية – الطب البيطري في رأس سدر، والهندسة – العلوم والمياه – علوم البحار – الصناعة والتكنولوجيا – الطب – الصيدلة – التمريض في مدينة الطور.

تضم جامعة الملك سلمان الدولية 15 كلية و56 برنامجًا في 3 فروع ذكية سواء في الطور أو في رأس سدر أو في شرم الشيخ تلبي احتياجات سوق العمل الدولية والثورة الصناعية الرابعة.

ومن المنتظر أن تكون جامعة الملك سلمان الدولية منارة جديدة تقدمها مصر للإنسانية لتقديم تعليم عال يليق بمستقبل البلاد وباسم الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين