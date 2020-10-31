روسيا ستقدم “المساعدة الضرورية” لأرمينيا إذا طالت المعارك أراضيه

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن روسيا مستعدة لتقديم «المساعدة الضرورية» لأرمينيا التي تتواجه في نزاع مع أذربيجان بشأن إقليم ناغورني قره باغ الانفصالي، في حال طالت المعارك الأراضي الأرمينية.

وأتى إعلان روسيا التي جددت الدعوة إلى وقف لإطلاق النار، بعدما طلب رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان من الرئيس فلاديمير بوتين بدء مشاورات «عاجلة» حول المساعدات التي يمكن لموسكو توفيرها ليريفان لضمان أمنها، حسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وقد يسهم هذا الإعلان في تصعيد إضافي للنزاع بعدما فشلت أرمينيا وأذربيجان في التوصل إلى وقف جديد لإطلاق النار في ناغورني قره باغ خلال محادثات في جنيف (الجمعة).

وتملك روسيا قاعدة عسكرية في أرمينيا وترتبط بمعاهدة دفاع مع يريفان

وقال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، في رسالة إلى بوتين إن المعارك باتت تقترب من حدود أرمينيا وجدد التأكيد على أن تركيا حليفة أذربيجان، تدعم باكو.

وطلب مساعدة موسكو مستنداً إلى الروابط الوثيقة بين البلدين ومعاهدة صداقة وتعاون ومساعدة متبادلة موقعة عام 1997.