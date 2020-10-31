كورونا في الإمارات: 1,121 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، تسجيل 1,121 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1,295 حالة شفاء و5 حالات وفاة.

واوضحت الوزارة ، إجراء 143.991 فحصاً جديداً خلال الـ24 ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع.

ويأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الإمارات بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد والمخالطين لهم وعزلهم

وأعربت الوزارة عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.