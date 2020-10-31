مسابقة_منصة_مدرستي تتواصل.. وتنافس محموم بين المدارس

تواصل الإدارات التعليمية في المملكة تنافسها المحموم ضمن مسابقة منصة مدرستي، والتي أطلقتها وزارة التعليم، لمشاركة منسوبي التعليم من المعلمين والإداريين، والطلبة وأولياء أمورهم، والمهتمين بالشأن التعليمي من شرائح المجتمع المختلفة.

ومسابقة مدرستي هي رقمية تثقيفية وتعليمية، تركز مجالاتها التنافسية على الموضوعات الداعمة لعمليات التعليم والتعلم عن بعد، من خلال تقديم محتويات بطرق إبداعية قابلة للنشر في وسائل التواصل الاجتماعي معرفية أو مهارية أو تثقيفية، مصممة والإعلامي المتنوعة.

وتهدف المسابقة لتعزيز أهمية التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد ونشر ثقافته، وإثراء المحتوى الرقمي بمواد تثقيفية وتعليمية متنوعة.

وأفرزت منصة مدرستي نماذج مخلصة تحكي قصة العشق والشغف وحب المهنة الذي يقود إلى الإبداع.

وجاء من بين النماذج المعلم يوسف الزهراني، في تعليم المخواة، الذي يؤدي حصص التربية الرياضية في بيئة تعليمية مجهزة معتمداً على التحفيز اليومي لطلابه المتفاعلين.

أفرزت #منصة_مدرستي نماذج مخلصة تحكي قصة العشق والشغف وحب المهنة

الذي يقود إلى الإبداع. المعلم / يوسف الزهراني يؤدي حصص التربية الرياضية في بيئة تعليمية مجهزة معتمداً على التحفيز اليومي لطلابه المتفاعلين pic.twitter.com/5j7FlrYiHy — إدارة تعليم المخواة (@moe_mkh) October 30, 2020

كما شملت النماذج أيضا المعلم صالح الخبراني من متوسطة الزاهر بتعليم مكة، والذي شارك في مسابقة مدرستي الرقمية، بتحقيق صحفي تحت عنوان “منصة مدرستي.. آمال وطموح”.

من جانبهم، أعرب الطلاب عن سعادتهم بالمسابقة، إذ قالت إحدى طالبات ابتدائية الأبناء الأولى بنات بتبوك: شكرا لك ياوطني أن هيأت لنا سبيل العلم والتعلم تحت أي ظرف، وفي كل زمان ومكان”.

طالبة تبدي سعادتها بـ #التعليم_عن_بعد..

وتقول: شكرا لك ياوطني أن هيأت لنا سبيل العلم والتعلم تحت أي ظرف، وفي كل زمان ومكان.#مسابقة_مدرستي pic.twitter.com/m191S33BU3 — مسابقة مدرستي (@moe_madrasati) October 30, 2020

ولم يتخلف أولياء الأمور عن المشاركة في المسابقة، إذ قال ولي أمر الطالب عدنان موسى، من تعليم المدينة المنورة: منصة مدرستي بددت مخاوفي على رحلة أبنائي التعليمية.

وجاء ذلك خلال مقطع فيديو استشعر فيه نعم الله على وطننا المعطاء تحت ظل قيادة حكيمة.