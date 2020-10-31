بسبب إعصار مولاف بفيتنام.. 70 شخصا مفقودين وإجلاء 375 ألف

قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم امين عام الأمم المتحدة أن هناك ما يقرب من 70 شخصًا قد لقوا حتفهم أو لا يزالون فى عداد المفقودين على خلفيه إعصار مولاف فى فيتنام.

وأشاف دوجاريك، أنه بالتعاون مع شركائنا والحكومة، نقوم بجمع معلومات عن المدى الكامل للضرر مشيرا إلى أنه تم إجلاء حوالى 375 ألف شخص لمراكز الإجلاء، مضيفا أن كثيرا منها مكتظة ولا تتوفر فيها المياه والصرف الصحى والرعاية الصحية، مما سيزيد بالطبع من خطر انتشار كوفيد-19.

وأضاف دوجاريك أنه من جانبه، قدم صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) أكثر من 500 ألف دولار للدعم الفورى للنساء والفتيات. حيث قامت الوكالة بتوزيع مجموعات الكرامة وتوفير معدات صحة الأم الحيوية، مثل أجهزة كشف معدل ضربات القلب للجنين دوبلر.