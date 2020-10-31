وفد عسكري مصري يزور السودان لبحث العلاقات العسكرية والأمنية

وصل إلي السودان، اليوم، وفد عسكري مصري رفيع المستوى برئاسة رئيس أركان الجيش المصري الفريق محمد فريد فى زيارة رسمية يتم خلالها تناول العلاقات العسكرية والامنية بين البلدين .

وكان فى استقبال الوفد الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان بالقوات المسلحة حيث أجريت مراسم استقبال رسمية واستعراض لحرس الشرف للبلدين.

ومن المنتظر أن يجرى رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية خلال الزيارة العديد من اللقاءات الهامة على صعيد التعاون الامنى والعسكري وتنسيق الجهود بين القوات المسلحة بالبلدين فى العديد من المجالات.

ويضم الوفد العسكري قادة الأفرع الرئيسية ورؤساء الهيئات ومديري الإدارات التخصصية.