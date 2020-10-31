خطة لإنشاء مقابر جديدة.. ارتفاع ضحايا كورونا في طهران 100%

أعلن عضو مجلس بلدية طهران، حسن خليل آبادي، عن ارتفاع أعداد ضحايا كورونا في العاصمة طهران بنسبة 100 في المائة، خلال الموجة الجديدة التي تشهدها البلاد من جائحة كورونا.

وكشف خليل آبادي عن خطة لإنشاء 3 مواقع جديدة لحفر المقابر من أجل استيعاب المتوفين الجدد بسبب الوباء.

كما ذكر عضو مجلس بلدية طهران لوكالة “فارس” أن مقبرة “بهشت زهراء” اكتفت، مضيفًا أن المقابر الجديدة التي يتم إعدادها ستكون مخصصة للمناطق جنوب وشرق وغرب العاصمة طهران.

وأوضح خليل آبادي أن إكمال هذه الخطة وتجهيز المقابر الجديدة يتطلب عاما من الوقت في الحد الأدنى.

وفي غضون ذلك، قال علي رضا ناجي، رئيس قسم مركز الوبائيات في مستشفى مسيح دانشوري، لصحيفة “فرهيختكان”: “من المحتمل أن تصل حالات الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 900 حالة في اليوم الواحد، وربما أكثر، خلال الأيام القادمة”.

وأشار رضا ناجي إلى التوزيع الجغرافي لحالات الإصابة والوفيات بكورونا، وقال إنه خلال أزمة كورونا كان نصف الوفيات يعود للعاصمة طهران، مضيفًا: “إذا لم نسيطر على العاصمة طهران فكأننا لم نفعل شيئا في إيران”.

وطالب مسؤولون وأعضاء مجلس بلدية طهران، في الأيام الأخيرة، بعطلة لمدة أسبوعين في طهران، للحد من انتشار الفيروس، لكن لجنة مكافحة كورونا لم توافق على هذا الطلب.