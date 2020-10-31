الأمم المتحدة تعرب عن قلقها من التوترات المتزايدة بسبب المنشورات المسيئة للرسول

أعرب ستيفان دوجاريك المتحدث باسم امين عام الأمم المتحدة عن قلق المنظمة من التوترات المتزايدة لحالات التعصب التي أثارتها منشورات الرسوم الكاريكاتورية للرسول محمد، لافتا إلى الاتفاق مع بيان ميجيل موراتينوس، رئيس تحالف الحضارات بالأمم المتحدة وأن هذه المنشورات يعتبرها المسلمين شيئا مهينًا للغاية.

وأضاف دوجاريك أنه وفقا لرئيس تحالف الحضارات المهم هو إظهار الاحترام المتبادل لجميع الأديان والمعتقدات، وتعزيز ثقافة الأخوة والسلام.

جاء ذلك ردا على سؤال أحد الصحفيين حول تعليق أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بانضمام عشرات الآلاف من المسلمين من باكستان إلى لبنان إلى الأراضي الفلسطينية إلى الاحتجاجات المناهضة لفرنسا فى الوقت الذى يستمر فيه تعهد الرئيس الفرنسى بحماية الحق فى رسم صورة كاريكاتورية للنبي محمد في إزعاج العالم الإسلامي.