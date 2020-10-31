“استغل صلاحياته”.. تفاصيل حصول الضابط المتورط في قضية الفساد على 400 مليون ريال

كشف المتحدث الرسمي لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة”، أحمد الحسين، تفاصيل حصول الضابط المتورط في إحدى قضايا الفساد، على مبلغ 400 مليون ريال، مؤكدا ضرورة تفعيل وتعزيز الدور الرقابي لجميع الهيئات الحكومية، من أجل الحفاظ على مكتسبات الدولة.

وقال خلال مداخلة لبرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن الضابط استغل الصلاحيات الممنوحة له بحكم وظيفته في إجراءات طرح المشاريع وترسيتها في الاستيلاء على هذا المبلغ، مستغلًا غياب الرقابة على عملية تنفيذ هذه المشروعات.

وأشار إلى أن الجهات الحكومية تحدث آليتها وأدواتها في مكافحة الفساد، وتعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة، مضيفًا أن الجهات الحكومية تتعاون مع الهيئة، حيث أن البيان الأخير كان بالتعاون مع وزارة العددل والنيابة العامة.

صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت مؤخراً (123) قضية جنائية، وكان من ضمنها إيقاف ضابط برتبة فريق في إحدى الوزارات ومدير إحدى الشركات الأجنبية المتعاقدة مع الوزارة، لتورط الأول خلال فترة عمله بالحصول على مبالغ مالية بلغت (400.000.000) أربعة مئة مليون ريال تقريبًا مقابل ترسية مشاريع لصالح الشركة وشركات أخرى واستخدامه لحساباته البنكية خارج المملكة لاستلامها وتحويلها إلى داخل المملكة وكذلك إجراء عمليات بيع لعقارات داخل المملكة بمبالغ كبيرة لا تمثل قيمتها الشرائية.