“ديربي جدة”.. 30 ألف ريال لكل لاعب اتحادي بعد الفوز على #الأهلي #حجازي #الاتحاد_الاهلي_الدوري

قدمت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي مكافأة مالية قدرها 30 ألف لكل لاعب نظير الفوز بالديربي على المنافس التقليدي الأهلي بهدفين نظيفين.

انتصر نادي الاتحاد على غريمة التقليدي الأهلي في “ديربي جدة” بنتيجة 2-0.

وكان اللقاء قد جمع الفريقين مساء اليوم في منافسات الجولة الثالثة لدوري محمد بن سلمان للمحترفين، وافتتح الاعب البرازيلي رومارينهو الأهداف في بداية المباراة عند الدقيقة 8، وعزز الاتحاد تقدمه بهدف ثاني أحرزه غاري رودريغيز في الدقيقة 16.

ويعتبر هذا أول انتصار للاتحاد على الأهلي في منافسات دوري محمد بن سلمان للمحترفين منذ 8 سنوات، وظهر الوافد الجديد أحمد حجازي في أولى المشاركات له مع ناديه بأداء مميز قاد الاتحاد إلى انتصار مهم والخروج بشباك نظيفة.

وبذلك يرفع الاتحاد رصيده إلى 4 نقاط، فيما توقف رصيد الأهلي عند النقطة السادسة.