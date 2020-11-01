إصابات خطيرة في حادث مروع بالعقيق

باشرت فرق الهلال الاحمر بالعقيق حادث انقلاب وقع في مركز جرب بمحافظة العقيق بالباحة مساء أمس السبت ونتج عنه خمس إصابات بين خطيرة ومتوسطة.

وصرح المتحدث الرسمي للهلال الاحمر بالباحة عماد منسي الزهراني ان عمليات الهلال تلقت بلاغا عن وقوع حادث انقلاب في تمام الساعه 19:33 مساء السبت الموقع : جرب طريق الاسكان بمحافظة العقيق.

واضاف الزهراني: تم توجيه فرقتين اسعافيه من الهلال الاحمر وفرقة من الدفاع المدني للموقع وعند وصول الفرق أتضح وجود خمس اصابات : اصابه خطيرة واصابه متوسطه واصابتين بسيطه تم التدخل اسعافياً ونقلت لمستشفى العقيق عن طريق اسعافات الهلال الاحمر ، واصابه عن طريق اسعاف المدني.

وأهاب الزهراني المواطنين والمقيمين إبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم الطواري بالخدمه الاسعافيه (997) عند حدوث أي طارئ او عن طريق تطبيق اسعفني عبر الاجهزه الذكيه لا قدر الله و عدم تحريك المصابين في الحوادث المرورية حتى وصول الفرق الإسعافية.

كما تمنى منهم التعاون مع المسعفين وإفساح الطريق لهم لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ وعدم التجمهر عند الحوادث حتى يتسنى للمسعفين تقديم الخدمة الطبية الإسعافية والقيام بواجبهم الإنساني.