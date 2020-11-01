فلكية جدة: الاستعداد لاقتراب مذنب أطلس

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابوزاهرة أن أنظار الراصدين في الوطن العربي والعالم تتجه نحو المذنب المكتشف حديثاً أطلس (C / 2020 M3) خلال الأسبوعين المقبلين استعدادا لاقترابة من كوكبنا بتاريخ 14 نوفمبر 2020 حيث سيكون على مسافة 54 مليون كيلومتر وهي كافية لفرصة رؤيته بالعين المجردة حسب التوقعات المبدئية.

منذ الآن مطلع نوفمبر يمكن رصد المذنب أطلس بسهولة عبر منظار بفتحة عدسة 60 أو 70 مليمتر او تلسكوب صغير، حيث يقع أمام كوكبة الأرنب ( المطلع المستقيم 05h 17m 03s) – (الميل الزاوي -11° 59’ 13”) بالقرب من نجم ( رجل الجوزاء) ويبلغ لمعانه الظاهري بين (7) أو (8) ما يعني بأنه خافت للعين المجردة في الوقت الحالي.

المذنب سوف يكون منخفضا فوق الأفق الشرقي الجنوب الشرقي ما بعد الساعة العاشرة والنصف مساء ويرصد عاليا باتجاه الأفق الجنوبي عند الساعة الثالثة فجرا ويبقى إلى ظهور ضوء الصباح.

تظهر أحدث الصور للمذنب أن غلافة الجوي ( الذؤابة) ضخمه بعرض القمر تقريباً، لذلك سيحتاج المصور إلى مجال واسع لتصوير المذنب بأكمله، اما لونه الأخضر فهو بسبب غاز الكربون ثنائي الذرة (C2) الذي يتوهج باللون الأخضر في الفضاء القريب.

جدير بالذكر أن المذنب أطلس عند اقترابة من الأرض سيكون أمام كوكبة الجبار (الجوزاء) ، ونأمل أن يكسر كافة التوقعات ويصبح ساطعا ومشاهدا بسهولة للعين المجردة.