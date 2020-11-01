حدث غريب: استخراج فرشة أسنان من معدة فتاة في مكة المكرمة “صورة”

تمكن فريق طبي بمستشفى النور التخصصي عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة من استخراج فرشاة اسنان من معدة سيدة عشرينية بالمنظار دون تدخل جراحي .

في التفاصيل حضرت السيدة إلى طوارئ المستشفى نتيجة ابتلاعها فرشاة أسنان، أثناء عملية تنظيف الأسنان، ووصفت عندما كانت تفرش اسنانها وتنظف لسانها حاولت استخراجها بيدها من حلقها ولكن بالخطأ دفعتها .

حيث تم مناظرة الحالة وعملت لها اشعة سينية والتي لم تظهر اي علامات ومن ثم تم عمل الأشعة المقطعية التي اثبتت وجود جسم غريب (فرشاة أسنان) داخل تجويف المعدة وفوراً أدخلت المريضة الى غرفة العمليات على إثر ماتبين للمستشفى انها حينما كانت تحاول استخراجها بيدها من حلقها دفعتها للمريء ونزلت بالمعدة .

حينها تم تجهيز المريضة وعمل منظار للمعدة بواسطة اخصائي الجهاز الهضمي والمناظير دكتور /محمد فوزي ومساعدة الطاقم التمريضي المكون من الممرض سعود الدعجاني والممرضة شارا اسجالي.

حيث تمكن الفريق الطبي من استخراج فرشاة الأسنان الموجودة بالمعدة عن طريق المعدات الخاصة المتقدمة بقسم المناظير بمستشفى النور التخصصي بمكة والتي جنبت المريضة فتح المعدة وعمل جراحة.

كما أوضح المساعد للخدمات الطبية بمستشفى النور التخصصي بمكة د/مطلق المالكي أنه بفضل الله والإمكانات المتوفرة والخبرات الطبية المؤهلة تمت العملية خلال ٢٠ دقيقة كما أن المريضة الآن تحت الملاحظة وهيا بصحة جيدة وتتلقى كامل الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة.