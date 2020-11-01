تفاصيل: “الموارد البشرية” تبحث متطلبات سوق العمل في منطقة الباحة

التقى معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي أمس، عدداً من رجال الأعمال في منطقة الباحة، يتقدمهم رئيس الغرفة التجارية بالباحة صالح بن محفوظ وأمين عام الغرفة التجارية بالباحة عبدالرحمن شرف الزهراني، وذلك بمقر غرفة الباحة.

وقدم وكيل التفتيش وتطوير بيئة العمل في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سطام الحربي في مُستهل اللقاء شرحًا موجزًا عن سوق العمل والبرامج المقدمة من الوزارة لتطويره وتحسين بيئة الأعمال في المملكة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة بعض من متطلبات سوق العمل بمنطقة الباحة، كما التقى معاليه رئيس مجلس شباب المنطقة حازم ظهران وبعضا من أعضاء المجلس الذين عرضوا جملة من المبادرات المقدمة من المجلس وأهدافه ورؤيته.

وفي الختام، شكر معالي الوزير رجال الأعمال، والغرفة التجارية بالمنطقة على تنظيم هذا اللقاء، الذي بهدف التعرف على سوق العمل والاحتياجات التنموية في المنطقة وإمكانيات تطويره، والتعرف على مقترحات المعنيين بهذا الشأن، موجهاً بدراسة متطلبات مجلس شباب المنطقة ودعمهم.