خلال 24 ساعة.. روسيا تسجل 18 الف و665 إصابة جديدة بـ”كورونا” و245 حالة وفاة

سجلت السلطات الصحية الروسية خلال آخر 24 ساعة 245 حالة وفاة و18665 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة “روسيا اليوم”.

ويصل إجمالي الإصابات الخاصة بفيروس كورونا داخل روسيا مليون و636781 إصابة، منها 28235 حالة وفاة، وذلك منذ تفشى الوباء، ولليوم الثالث على التوالي، تسجل السلطات الصحية أكثر من 18 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وفيما تم إجراء أكثر من 60 مليون اختبار للكشف عن الفيروس.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخرا أن الحكومة تخطط لإطلاق حملة تطعيم جماعي ضد كورونا في البلاد أواخر العام الجاري.

وسجلت روسيا رسميا حتى اليوم لقاحين مضادين لكورونا، ومن المتوقع أن يتم تسجيل لقاح ثالث قريبا.