النادي السعودي بنيوكاسل يحتفل بالخريجين في حفل عنوانه “وطن العطاء”

أقامت إدارة النادي السعودي بنيوكاسل حفل خريجي العام الدراسي ٢٠٢٠ على شرف سعادة الملحق الثقافي السعودي بأستراليا الدكتور / هشام بن عبدالرحمن خداوردي وعدد من الضيوف وشركاء النادي السعودي بنيوكاسل.

حيث كانت فاتحه الحفل كلمة لرئيس النادي السعودي بمدينة نيوكاسل أ / محمد الزهراني رحب فيها بجميع الحضور مستعرض فيها عطاء الوطن ومجدد الولاء والطاعة للقيادة الرشيدة وموصيا الخريجين على الإخلاص في العمل ورفع اسم الوطن وتثمين عطاءه وما قدم للمبتعثين من دعم وتحفيز وتشجيع ورعاية الملحق الثقافي الدكتور / هشام بن عبدالرحمن خداوردي كانت له كلمة أوصل من خلالها رسالة وطن العطاء وجهود وعطاء ووفاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان لكافة أطياف المجتمع.

مؤكداً أن هذا العطاء والوفاء سيعود لغة حقيقة فوق أرض الوطن قريباً للمشاركة في بناء ورسم وتحقيق رؤية وطموحات وآمال المملكة وفي نهاية الكلمة هنأ سعادة الملحق الخريجين والخريجات.

موضحاً دورهم المستقبلي لخدمة دينهم و وطنهم ومجتمعهم الحفل شهد ايضا كلمة لسعادة نائب مدير العلاقات الدولية بالجامعة السيد Damon Ferries والذي تحدث عجباً عن سر العلاقة الشديدة والوطيدة بين المواطنين السعوديين وقيادتهم الحكيمة موضحاً بأنها المعنى الحقيقي للنجاح والتي تمثلت في تميز المبتعث السعودي وحصوله على أعلى الدرجات العلمية بدعم واضح من القيادة السعودية وختم مباركاً للخريجين والخريجات العودة إلى وطنهم بعد رحلة كفاح.

الحفل كان وراءه مواهب سعودية إعداد واخراج وتقديم جميع فقراته الموسيقية والفنية والمسرحية ليرسم صورة مشرفة عن مواهب الوطن الفنية والثقافية من إعداد وإخراج ومتابعة كما أن الراعي الرسمي للحفل إحدى شركات القبولات الدراسية الوطنية السعودية ( KD international ) والتي تهتم بالتعليم الأسترالي.