“البنوك السعودية” للمواطنين: خططوا بدقة لإستقراركم المالي وابتعدوا عن الضغوط

حددت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية، بالبنوك السعودية موعد بدء عملية التخطيط المالي بالتزامن مع حصول المواطن على دخله الشهري مباشرة، حتى يمكن الصرف باطمئنان وموازنة، للمساعدة على الحياة المستقرة ماليًا.

وأضافت اللجنة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، أنَّ أولى الخطوات التي ينصح بها هي قيام المواطن بعد الحصول على الدخل، بتحديد ميزانية الشهر وسداد الالتزامات المالية الأساسية، ثم تحويل جزء من المبلغ إلى حساب الادخار الخاص به.

وحذرت اللجنة، في وقت سابق، من عدم الادخار للأمور الطارئة، وعدم التخطيط لتحمل الضغوط المالية الناتجة عن أزمات مالية غير متوقعة، مثل المرض أو الحوادث أو فقد العمل، مما يؤثر سلبًا على خطة الادخار، ونصحت بتخصيص جزء من الراتب لمثل هذه الأمور الطارئة، وأن تكون قيمة هذا المبلغ تتراوح بين 3 و6 أضعاف الراتب الشهري، بشرط عدم المساس بخطط الادخار.