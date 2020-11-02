بالتراضي.. الاتحاد ينفصل عن مهاجم ساحل العاج

أعلن الاتحاد المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم فسخ تعاقده مع ويلفريد بوني مهاجم ساحل العاج بالتراضي بعد أقل من عام على انضمامه للنادي.

وقال الاتحاد في حسابه على تويتر “قدم مجلس إدارة النادي.. الشكر للمحترف العاجي ويلفريد بوني على ما قدمه طيلة مسيرته الاحترافية مع الفريق، حيث تم إنهاء العلاقة التعاقدية مع اللاعب بالتراضي”.

وكتب بوني مهاجم مانشستر سيتي السابق في تغريدة منفصلة بحسابه على تويتر “أود توجيه الشكر إلى النادي واللاعبين والجماهير على دعمهم وعلى الوقت الذي قضيناه معا. أتمنى التوفيق للاتحاد في المستقبل”.

وكان بوني (31 عاماً) انضم للاتحاد في يناير الماضي، لكنه لم يشارك سوى في عشر مباريات مع الفريق بجميع المسابقات.

وسبق لمهاجم ساحل العاج اللعب لأندية سوانزي سيتي وستوك سيتي بالإضافة لمانشستر سيتي في إنجلترا، كما لعب لفترة قصيرة في العربي القطري على سبيل الإعارة العام الماضي.