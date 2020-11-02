شاهد التفاصيل: وظائف لحملة الثانوية بمستشفى قوى الأمن

أعلن مستشفى قوى الأمن عن توفر وظائف في مجال السكرتارية لحملة الثانوية فما فوق، للعمل بالمستشفى بمدينة الرياض.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف بالمسميات والتفاصيل التالية :

سكرتير: الثانوية العامة مع خبرة لا تقل عن سنتين في مجال السكرتارية أو درجة الدبلوم في تخصص (اللغة الإنجليزية، إدارة الرعاية الصحية) أو ما يعادلها خبرة لا تقل عن سنة في مجال السكرتارية.

أو درجة الدبلوم في تخصص (السكرتارية التنفيذية، السكرتارية الطبية) أو درجة البكالوريوس في تخصص (اللغة الإنجليزية، إدارة الرعاية الصحية) أو ما يعادلها (لا يشترط خبرة)

إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية.

إجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصًا برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس).

سكرتير تنفيذي: درجة الدبلوم في تخصص (اللغة الإنجليزية، إدارة المستشفيات) أو ما يعادلها – بدون خبرة سابقة أو درجة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص (اللغة الإنجليزية، إدارة الرعاية الصحية) مع خبرة لا تقل عن سنة لحملة البكالوريوس، وخبرة لا تقل عن سنتين لحملة الدبلوم في مجال السكرتارية إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية.

إجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصًا برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس).

والتقديم من خلال الرابط التالي:

https://sfh.akhtaboot.com/ar