عاجل… كورونا حول العالم: 46 مليوناً و823 ألفاً و570 إصابة مثبتة

قالت أحدث الإحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، إنه جرى تسجيل 46 مليوناً و823 ألفاً و570 إصابة مثبتة، وتمَّ إعلان تعافي 33 مليوناً و756 ألفا و959 مصابا، حتى صباح الإثنين.

وأودى الوباء بحياة مليون و205 آلاف و321 شخصاً على الأقل حول العالم.

وأظهرت بيانات معهد “روبرت كوخ” للأمراض المعدية ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 12097 حالة إلى 545027 في المجمل.

وأوضح الإحصاء تسجيل 49 حالة وفاة جديدة مما يرفع العدد الإجمالي إلى 10530.

وقالت وزارة الصحة بالمكسيك إنها سجلت 142 وفاة و4430 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، مما يرفع العدد الإجمالي في البلاد إلى 91895 وفاة و929392 إصابة.

وذكرت الحكومة أن العدد الفعلي للإصابات أعلى كثيرا على الأرجح من العدد المعلن.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن البر الرئيسي سجل 24 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأول من نوفمبر/تشرين الثاني وهو نفس العدد المسجل في اليوم السابق.

وأكدت أن 21 من الحالات الجديدة إصابات قادمة من الخارج، وقالت اللجنة في بيان إنها سجلت 3 حالات إصابة محلية.

وذكرت اللجنة أيضا أنها سجلت 30 إصابة جديدة خالية من الأعراض. ولا تعتبر الصين المرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض حالات مؤكدة.

وارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني إلى 86021، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.