اسعار النفط تتراجع 3% اليوم الإثنين.. وخام “برنت” عند 36.60 دولار للبرميل

هبطت أسعار النفط، اليوم الإثنين، أكثر من ثلاثة بالمئة متأثرة بالمخاوف من أن اتساع نطاق إغلاقات مكافحة فيروس كورونا في أوروبا .

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير بنحو 1.34 دولار بما يعادل 3.5 بالمئة إلى 36.60 دولار للبرميل

، في حين نزلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.41 دولار أو 3.9 بالمئة لتسجل 34.38 دولار.

وانخفض برنت بما يصل إلى 5.8 بالمئة وغرب تكساس بما يصل إلى ستة بالمئة في المعاملات المبكرة، إلى أدنى مستوياتهما منذ مايو .

وتعيد الدول في أنحاء أوروبا فرض الإغلاقات الشاملة في محاولة لكبح معدلات تفشي كوفيد-19 التي تسارعت في الشهر ال

أخير.