مقتل 30 جنديا أرمينيا وإسقاط مقاتلة في مواجهات بمنطقة زنجيلان الحدودية.. وروسيا تنفي

كشفت وزارة الدفاع الأذرية اليوم الاثنين، عن مقتل 30 جنديا أرمينيا، وإسقاط مقاتلة من طراز SU-25 خلال مواجهات أمس في منطقة زنجيلان الحدودية، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية قبل قليل.

فيما نفت روسيا صحة شائعات حول مقتل عدد من عناصر قوات حرس الحدود في أرمينيا جراء ضربات للجيش الأذربيجاني.

وذكرت السفارة الروسية لدى يريفان، في بيان أوردته قناة “روسيا اليوم” – ردًا على طلبات من ممثلي وسائل إعلام للتعليق على ما يسمى بالمعلومات التي نشرتها بشكل متزامن عدة مصادر حول مقتل عنصرين في قوات حرس الحدود الروسية، “نؤكد أن هذا لا يتطابق مع الحقيقة”، ودعت السفارة الروسية وسائل الإعلام “إلى التعامل بشكل حذر ومتوازن مع مثل هذه التزويرات الإعلامية”.

وقال رئيس الوزراء الأرمنى نيكول باشينيان، إن هناك أدلة قاطعة على قيام تركيا بتجنيد ونقل مرتزقة سوريين إلى أذربيجان.

ونشر رئيس الحكومة الأرمينية على صفحته في “فيسبوك” أمس – حسبما أوردت وكالة أنباء ” نوفوستي” الروسية – مقطع فيديو يظهر فيه مواطن سوري، تم القبض عليه من قبل وحدات جيش كاراباخ.

وأضاف باشينيان: “الآن هناك أدلة كاملة وشاملة لتجنيد الآلاف من المرتزقة في سوريا ونقلهم من تركيا إلى أذربيجان للمشاركة في المعارك ضد آرتساخ (الاسم الذي يطلقه الأرمن على إقليم كاراباخ).. المعلومات تشير إلى وجود شبكة إجرامية دولية، ولا يمكن أن يستمر الكشف عنها بدون عواقب”.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد نفى في وقت سابق صحة التقارير، التي تحدثت عن إرسال أنقرة مرتزقة سوريين للمشاركة في المعارك إلى جانب أذربيجان في ناجورني كاراباخ، كما نفت أذربيجان مشاركة مقاتلين أجانب إلى جانب الجيش الأذربيجاني في المعارك المندلعة منذ 27 سبتمبر الماضي.