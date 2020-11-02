“السعودية للمهندسين”: تنسيق مع الموارد البشرية لدراسة توطين المهن الفنية

قال الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين، مدير عام مركز التحكيم الهندسي السعودي، فرحان الشمري، إن هيئة المهندسين تعمل من خلال مقترح بالتنسيق الكامل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتوطين المهن الفنية.

وقال الشمري، عبر حسابه بموقع التواصل “تويتر”، إن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أبدت كل الدعم من خلال اجتماعات على دراسة مقترح توطين المهن الفنية، التي سوف يساهم في خلق فرص عمل كثيرة للفنيين السعوديين بكافة التخصصات وتأهيلهم لسوق العمل.

وأصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، في 23 أغسطس/ آب 2020، قراراً وزارياً يقضي بتوطين المهن الهندسية في المنشآت بنسبة 20%، مع وضع حد أدنى للأجور.

وتتوقع الوزارة أن يوفر قرار توطين المهن الهندسية أكثر من 7 آلاف فرصة وظيفية في المرحلة الأولى في عدد من التخصصات الحيوية في مختلف القطاعات.

وحدد قرار الوزير موعد وضوابط توطين المهن الهندسية، ونص على توطين المهن الهندسية في المنشآت بنسبة 20% وفق التخصصات والمسميات الواردة في الدليل الإجرائي اعتباراً من تاريخ 1 جمادي الثانية 1442 هـ الموافق 14 يناير/ كانون الثاني 2021.