«نخلة» تقّدم اجهزة تعليمة ذكية لطلاب سبوحة

شهدت قرية سبوحة بمكة المكرمة امس تسلم عدد من طلاب مدرستها الابتدائية أجهزة لوحية ذكية للاستعانة بها على إتمام الدراسة، ومواكبة العملية التعليمية التي تعثرو في مسيرتها.

وكانت جمعية نخلة الخيرية استقصت عددا من القرى الواقعة في نطاق عملها بمكة المكرمة لحصر الطلاب ذوي الدخل المحدود، الذين تعثروا خلال مسيرتهم التعليمية وتم توفير الاجهزه لهم للحاق بالمنظومة التعليمية.

وتسلم قائد مدرسة سبوحة الابتدائية الأستاذ وليد الجميعي عدداً من الأجهزة التي قدمتها الجمعية للطلاب من خلال رئيس مجلس إدارتها الأستاذ تركي السويهري، في بادرة تهدف لتوفير الأجهزة الإلكترونية الذكية لعدد من الطلاب.