الاتحاد الإفريقي: تعافى مليون ونصف من كورونا في القارة السمراء

قال الاتحاد الأفريقي، إن دول جنوب افريقيا سجلت أعلى نسبه حتى الآن وصلت الى 807 ألف و783 إصابة بالفيروس التاجي، وتوفى 20 ألف و844 شخصا على الأقل إثر إصابتهم بالعدوى وتماثل للشفاء 722 ألف و13 شخص

وأوضح أنه أعداد المتعافين زادت من إصابات كورونا في القارة الأفريقية لتصل الى مليون و466 ألف و766 متعافي بعد أن وصلت حالات الإصابات الى مليون و794 ألف و507 إصابة منها 43 ألف 176 حالة وفاة

وسجلت دول شمال أفريقيا إصابات لتصل إلى 519 الف و,444 إصابة وشرق أفريقيا 215 الف 876 إصابة وفى غرب افريقيا 190 الف 680 اصابة وفى ووسط أفريقيا 60 ألفا و724 إصابة.