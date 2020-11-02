“تقنية القنفذة ” تفتح باب التسجيل ببرنامج الدبلوم للفصل التدريبي الثاني

أعلنت الكلية التقنية بالقنفذة عن فتح باب القبول في برنامج الدبلوم للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي ١٤٤١-١٤٤٢هـ اعتباراً من من الـ 07 من شهر ربيع الثاني وحتى الـ 16 من ذات الشهر، وذلك عبر البوابة الالكترونية للقبول “قبولي” :

https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/pag

وأوضحت وكالة الكلية لشؤون المتدربين بالكلية أن أعمال القبول بالكلية واستلام الملفات واستكمال الإجراءات للمرشحين ستبدأ بعد الفرز النهائي وإعلان المرشحين للقبول بتاريخ1442/04/21هـ وسيبدأ التدريب للفصل التدريبي الثاني بتاريخ 1442/06/04هـ.



ودعت الكلية الراغبين في التقدم إلى ضرورة الاطلاع على بيانات و شروط وإجراءات القبول والتسجيل والموجودة بالتفصيل وبدقة بالغة على البوابة الإلكترونية للتسجيل ، وكذلك المزايا التي يحصل عليها المتدرب.