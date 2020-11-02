وفاة شخص وإصابة 4 آخرين في حريق منزل بالباحة

توفي شاب في العقد الثاني من العمر اختناقًا، وأصيب أربعة آخرين في حريق فجر اليوم بمنزل بقرية رغدان.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني، أن عمليات هيئة الهلال الأحمر بالباحة، تلقت بلاغًا الساعة 2:59 قبل فجر اليوم الثلاثاء، بوقوع حريق داخل منزل بقرية رغدان.

وبيّن أنه على الفور تم توجيه ثلاث فرق إسعافية وقائد ميداني، وعند مباشرتهم الموقع اتضح وجود خمس حالات، منها حالة خطيرة توقف قلب وتنفس وتم التدخل إسعافيا وإجراء cpr إنعاش قلبي رئوي حتى وصوله إلى المستشفى، وثلاث حالات ما بين اختناق وجروح طفيفة.

وأضاف أنه تم تقديم الخدمة الإسعافية اللازمة لهم، ونقلت جميع الحالات إلى مستشفى الملك فهد بالباحة، ما عدا حالة تم علاجها بالموقع، مشيرا إلى أنه تم إخماد الحريق من قبل فرق الدفاع المدني.