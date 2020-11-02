لجنة الانضباط تُغرم 4 لاعبين من النصر والأهلي

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم، 4 قرارات تضمنت غرامات على عدد من لاعبي الأهلي والنصر بعد المواجهة التي جمعت الفريقين في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

وغرّمت اللجنة، لاعب الأهلي “السوري” عمر السومة بمبلغ 20 ألف ريال لغيابه عن المقابلة الإعلامية في منطقة الفلاش إنترفيو بعد نهاية المباراة، وذلك حسب ما ورد في تقرير المنسق الإعلامي للمباراة, في قرار غير قابل للاستئناف.

كما غرمت اللجنة، 3 لاعبين من نادي النصر وهم “المغربي” نور الدين امرابط, وعبدالرحمن مطلق الدوسري, ونواف ضاحي العقيدي بمبلغ 20 ألف ريال لكل منهم, لوجودهم في غرف تبديل الملابس وأسمائهم غير مسجلة في كشف المباراة الرسمي، وذلك حسب ماورد في تقرير مراقب المباراة الوارد للجنة, وهي قرارات غير قابلة للاستئناف.