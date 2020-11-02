“الموارد البشرية” تطلق مبادرة لقاءات بشر الشهرية

تُطلق الجمعية السعودية للموارد البشرية، يوم غدٍ الأربعاء، 4 نوفمبر 2020 مبادرة لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، في مجال الموارد البشرية، وذلك من خلال إقامة ملتقى شهري يستضيف المختصين والممارسين، وقيادات الأعمال، والأكاديميين، والباحثين، إضافة إلى طالبي العمل والمنظمات.

وأكدت الجمعية أنها تسعى من خلال برامجها المختلفة ومنها هذه المبادرة، إلى تأسيس بنية تحتية تساعد المختصين وأصحاب القرار في مؤسسات المجتمع المدني في المملكة لتأخذ أبعادًا فكرية وثقافية، واجتماعية، تسعى تدريجيًّا للتطوير، حيث يهدف اللقاء الشهري إلى إلقاء الضوء على الممارسات والاساليب الحديثة في مجال الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية ومؤسساتها وكيفية تطويرها وتقويم مسيرتها.

وأضافت أن اللقاء الأول للجمعية، الذي يستضيف مطوِّر الأعمال والمدرب المعتمد، الدكتور فهد الفيفي، يقام في تمام الساعة الثامنة مساء يتناول “مدى تأثير الموارد البشرية في تحقيق مستهدفات المنظمات الاستراتيجية ورؤية 2030” وذلك عن بعد عبر برنامج زوم.

يذكر أن اللقاء سيناقش العديد من المحاور الرئيسية، ومنها مدى ارتباط المستويات الاستراتيجية الأربعة، بما فيها المستوى الوظيفي، إسقاط أهداف ومؤشرات ومستهدفات ومبادرات المنظمة الاستراتيجية على المستوى الوظيفي، تحديث الأوصاف الوظيفية بناء على التوجهات الاستراتيجية للمنظمة، ومدى تأثير التقييم الوظيفي على تحقيق المستهدفات الاستراتيجية.

ويمتلك الدكتور فهد الفيفي أكثر من 14 عامًا من الخبرة في مجال التخطيط الاستراتيجي والتشغيلي، وإدارة الاستراتيجيات وتنفيذها، وإدارة المشروعات، وبناء وتطوير مؤشرات قياس الأداء، وحوكمة المنظمات.

من خلال العمل لدى عدد من الجهات الحكومية و الخاصة في مجال بناء وتطوير مكاتب الإدارة الاستراتيجية (SMO) ومكاتب إدارة المشروعات (PMO) وأنظمة ذكاء الأعمال، وتحليل البيانات الضخمة.

ويقدم الدكتور خبرات واسعة في مجال بناء حيث عمل الدكتور فهد مديرًا تنفيذيًّا للاستراتيجية الإحصائية الوطنية بالهيئة العامة للإحصاء. كما شغل منصب مدير مكتب الإدارة الاستراتيجية وكذلك مدير تقنية المعلومات في هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي (GCC) بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، كما عمل مديرًا للإدارة الاستراتيجية في مشروع تطوير التعليم العام في مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم العام، بالإضافة إلى عمله مديرًا لمركز المعلومات في غرفة التجارة والصناعة.

وحصل الدكتور فهد الفيفي على درجة الدكتوراه في الاستراتيجية والقيادة من جامعة روبرت موريس، ودرجة الماجستير في إدارة المشروعات من جامعة لورنس للتكنولوجيا ودرجة البكالوريوس في إدارة المشروعات من جامعة فرجينيا كومنولث.