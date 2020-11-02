أمير الرياض يعلن افتتاح منتدى أسبار الدولي تحت عنوان “مستقبل المستقبل”

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز؛ أمير منطقة الرياض، افتتاح فعاليات منتدى أسبار الدولي في دورته الخامسة التي تعقد افتراضيًا تحت عنوان: “مستقبل المستقبل”.

ويستمر منتدى أسبار الدولي على مدار 3 أيام بمشاركة 90 متحدثًا من حوالي 19 دولة حول العالم؛ حيث تتنوع فعالياته ما بين الجلسات العلمية وورش العمل والمداخلات والمحاضرات التي تسلط الضوء على التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم في نواح عديدة اقتصاديًا واجتماعيًا وصحيًا، بينما يشهد مناقشة عدة مواضيع أخرى من بينها المياه والطاقة، والتعليم والعمل عن بُعد، ومستقبل الصحة، والتحول الرقمي، وإدارة الأزمات، ومواجهة الأوبئة، وتغيرات المناخ، إضافة إلى رئاسة المملكة لقمة مجموعة العشرين.