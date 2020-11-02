كليات الراجحي تعقد اجتماعها الأول عبر الاتصال المرئي

عقد مجلس أمناء كليات الراجحي قبل يومين،جلسته الأولى للعام الدراسي عبر الاتصال المرئي برئاسة الدكتور عبدالرحمن بن سليمان الراجحي، وبحضور جميع أعضاء المجلس.

وفي مستهل الجلسة،رحّب رئيس المجلس بالأعضاء وألقى كلمته الافتتاحية أثنى خلالها على الدعم الذي تلقاه الجامعات من القيادة الرشيدة -أيدها الله – لرفع مستوى التعليم، والاهتمام بسلامة أبنائها الطلبة في ظل الظروف الاستثنائية الناجمة عن جائحة كورونا،ومن ذلك الأمر السامي الكريم باستمرار التعليم عن بعد لما تبقى من الفصل الدراسي الأول للتعليم الجامعي وفق الضوابط والاحترازات المطبقة

كما جرى استعراض جدول أعمال المجلس بمناقشة العديد من المواضيع الأكاديمية والإدارية، من بينها …