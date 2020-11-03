بعدة مناطق.. وظائف شاغرة في مستشفيات القوات المسلحة

أعلنت إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة عن توفر وظائف صحية شاغرة للعمل في عدة مناطق.
وبحسب التفاصيل فإن الوظائف وفق المسميات والمناطق التالية:
أخصائي النطق – 7 وظائف: مكان العمل – مستشفى القوات المسلحة بالجنوب – خميس مشيط.
طبيب مقيم باطنية: مكان العمل – مستشفى القوات المسلحة بنجران.
استشاري طب الاطفال: مكان العمل – مستشفيات القوات المسلحة بالطائف.
طبيب أخصائي أطفال: مكان العمل – مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض.
أخصائي أول غدد صماء: مكان العمل – مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة.
أخصائي طب أطفال – وظيفتان: مكان العمل – مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة.
استشاري جراحة الأطفال: مكان العمل – مستشفى القوات المسلحة بالجنوب – خميس مشيط.
نائب أول أشعة تشخيصية: مكان العمل – مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة.
استشاري جراحة زراعة الكلى: مكان العمل – مستشفيات القوات المسلحة بالطائف.
ولمزيد من التفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي:
https://talents.msd.med.sa/ar/job-search-results