عاجل… كورونا حول العالم: الإصابات تتجاوز 47 مليونا

ارتفاع إصابات كورونا حول العالم لـ47.3 مليون حالةارتفاع إصابات كورونا حول العالم لـ47.3 مليون حالة.

وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد أن أكثر من 47.3 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم, الثلاثاء.

ووصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و211 ألفا و 421 حالة وفاة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 34 مليونا و35 ألفا و 878 حالة شفاء.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر / كانون الأول 2019.

ارتفع عدد الوفيات في فرنسا جراء تفشي فيروس كورونا المستجد بشكل حاد خلال الساعات الـ24 الأخيرة إلى 418، ليتجاوز العدد الإجمالي 37435 منذ بدء الأزمة الصحية في مارس/ آذار، بحسب معطيات نشرتها مؤسسة الصحة العامة الفرنسية.

كما ازداد عدد المصابين بالوباء الذين نقلوا إلى غرف الإنعاش أو العناية المركزة بشكل حاد، مع استقبال 430 حالة جديدة في 24 ساعة، ليصل العدد الإجمالي إلى 3721 مصابا.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية تسجيل رقم قياسي جديد بالإصابات يصل إلى 38310 حالات جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 8.27 مليون حالة.

وهذا هو اليوم التاسع على التوالي الذي يقل فيه عدد الإصابات في اليوم عن 50 ألفا، متراجعا عن الذروة التي بلغها في سبتمبر/ أيلول. إلا أن الخبراء يحذرون من أن موسم الاحتفالات الحالي يمكن أن يتسبب في زيادة الأعداد مجددا.

وزاد عدد الوفيات بواقع 490 حالة ليصل الإجمالي إلى 123097 حالة وفاة.

وقالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت 8501 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، فضلا عن 179 وفاة جراء مرض كوفيد-19 الناجم عنه.

وتشير بيانات الوزارة إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 5.554 مليون، في حين ارتفع مجمل الوفيات إلى 160 ألفا و253.