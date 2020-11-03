“تحسن ظروف العمل”.. ارتفاع مؤشر مديري المشتريات PMI في السعودية

ارتفع مؤشر مديري المشتريات PMI، الصادر عن IHS Markit في السعودية، بشكل طفيفاً خلال شهر أكتوبر، من 50.7 نقطة في سبتمبر إلى 51 نقطة في أكتوبر، وهي أعلى قراءة منذ ثمانية أشهر، وتشير إلى تحسن متتالي في ظروف العمل.

وجاء الارتفاع في مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي مدعوما بارتفاع أقوى في الإنتاج على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط، مع تسارع النمو إلى أعلى معدلاته منذ شهر فبراير.

وأرجعت غالبية الشركات التي شهدت زيادة في النشاط تلك الزيادة إلى المبيعات والعقود الجديدة واستئناف بعض المشاريع.

ومع ذلك، وعلى عكس تحسن الإنتاج، انخفض المعدل الإجمالي لنمو الطلب إلى وتيرة هامشية في شهر أكتوبر. ويرجع جزء من التباطؤ إلى تجدد انخفاض الصادرات حيث واجهت الشركات صعوبات في إنعاش الطلبات مع العملاء الأجانب.

بالإضافة إلى ذلك، أشار بعض الشركات المشاركة إلى أن المشكلات المالية المستمرة بين العملاء قد حدت من انتعاش المبيعات.